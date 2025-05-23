В Мурманской области состоится масштабное празднование Дня славянской письменности и культуры

В этом году Мурманская область отметит 39-ю годовщину празднования Дня славянской письменности и культуры. К этой памятной дате в регионе запланировано более 140 мероприятий.

Напомним, инициатива праздника принадлежит нашему земляку, писателю Виталию Семеновичу Маслову и его единомышленникам. В 1991 году праздник получил государственный статус, а с 2010 года основные торжества проходят в Москве.

Кульминационные мероприятия состоятся 24 мая в Мурманске. В 12.00 на площади Первоучителей у Мурманской областной научной библиотеки пройдёт традиционный праздник «Слово». В этом году к нему приурочена ещё одна знаменательная дата: 35 лет назад на этой площади был установлен памятник Кириллу и Мефодию. В рамках мероприятия состоятся торжественный молебен и колокольный перезвон от Мурманской епархии, выступления заполярных творческих коллективов, почетных гостей, а также конкурс на лучшее костюмированное представление литературных произведений среди юных северян.

В 13.00 в Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова состоится хоровой концерт с участием лучших творческих коллективов Кольского Заполярья. Здесь же победителей регионального конкурса «Лучший библиотекарь года» наградят премиями губернатора Мурманской области «За достижения в развитии библиотечного дела и продвижении чтения».

Кроме того, 23 и 24 мая мурманские школьники примут участие в торжественном возложении цветов к памятникам и мемориальным доскам заполярных писателей и поэтов: Владимиру Смирнову, Виталию Маслову, Александру Миланову, Викдану Синицыну, Александру Подстаницкому, Николаю Блинову и Виктору Тимофееву.

Для тех, кто предпочитает интеллектуальный и познавательный досуг, с в областной научной библиотеке уже проходят мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и культуры: выставки, экскурсии, мастер-классы, интерактивные квесты. А 24 мая в 13.00 в библиотеке стартует традиционный праздничный марафон «Слово». Особое внимание в рамках празднования будет уделено Виталию Маслову: его жизни и творчеству посвящена интеллектуальная игра «Урок Маслова». Кроме того, в 14.30 в зале-трансформере состоится открытие выставки книжных закладок коллекционера Светланы Мамакиной.

В Межпоселенческой библиотеке Кольского района имени М.В. Ломоносова открылась выставка «Славянская мозаика», посвящённая 90-летию Виталия Маслова. Экспозиция будет работать до конца сентября. 23 мая в Коле у памятной доски Авраамию Палицыну состоялась просветительская акция «Родного слова свет!». А в кольской «Ломоносовке» прошёл телемост «Первым был Мурманск: история праздника «День славянской письменности и культуры». В нём приняли участие писатели и библиотекари Мурманской области, Самары, Севастополя, ЛНР и ДНР, в том числе члены Союза писателей России.

24 мая в других муниципалитетах также запланированы тематические мероприятия. Так, в Мончегорске пройдёт фестиваль духовной музыки «Светоч», в Гиперборейском сквере Ковдора – фестиваль «Возвращаясь к истокам», а в Полярных Зорях – концертная программа «Слов русских золотая россыпь». Также состоятся конкурсные мероприятия. Например, в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» города Оленегорска пройдёт конкурс художественного слова «Солнечный зайчик», а в Полярном – конкурс рисунка букв азбуки в старославянском стиле «Аз, Буки, Веди».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/