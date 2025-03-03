В Мурманской области состоится проверка системы оповещения

5 марта с 9.00 до 12.00 будет проводиться комплексная проверка готовности региональной (РСО) и муниципальной системы оповещения (МСО) населения Мурманской области.

Цель: проверить исправность и готовность РСО и муниципальной системы оповещения населения в муниципальных образованиях региона к оповещению и информированию населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с доведением сигнала «Внимание всем» в виде кратковременных запусков сирен и передачи речевой информации. Отработать взаимодействие структур, участвующих и привлекаемых для проверки системы оповещения.

Региональная служба гражданской защиты обращается к населению с просьбой, услышав звук электросирены, не предпринимать никаких действий, соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.

Фото: https://admvol.ru/ovolzhsky/news/12216/?month=6&day=22&year=2024