В Мурманской области состоится региональный муниципальный форум
21-22 апреля в Мурманске пройдёт Региональный муниципальный форум, приуроченный к 10-летнему юбилею установления Дня местного самоуправления.
Цель форума – в коммуникативном общении, экспертном обмене взглядами и мнениями по обсуждению новых аспектов развития местного самоуправления. В форуме примут участие эксперты, представители органов государственной и муниципальной власти.
Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, мероприятие начнётся с проведения пленарного заседания и продолжится работой дискуссионных площадок. В рамках рабочих секций участники обсудят такие темы, как «Муниципальный контроль – порядок реализации», «Школа спикера: секреты публичных выступлений», «Открытость власти – обратная связь с населением», «Организация работы пресс-служб органов местного самоуправления».
Фото: https://gov-murman.ru