В Мурманской области состоится выборочное обследование индивидуальных предпринимателей в розничной торговле

Обследование охватит 468 индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является продажа товаров населению в розницу вне рынков и ярмарок

В период с 5 по 17 октября 2025 года Мурманскстат проводит выборочное наблюдение за индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в розничной торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.

Основная цель наблюдения – получение данных об объёме выручки от продажи товаров и продукции для использования в расчётах оборота розничной торговли, который является одним из основных индикаторов состояния потребительского рынка.

Как сообщает руководитель Мурманскстата, Т.Е. Лапин, индивидуальному предпринимателю будет необходимо заполнить анкету по форме №1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности индивидуальных предпринимателей в розничной торговле» по результатам деятельности за один месяц (в качестве отчётного месяца выбирается сентябрь) и предоставить в Мурманскстат в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Форма №1-ИП (торговля) и указания по её заполнению размещены на сайте Мурманскстата (https://51.rosstat.gov.ru) в разделе: Главная страница / Респондентам / Формы федерального статистического наблюдения / Альбом форм федерального статистического наблюдения.

Уточнить необходимость предоставления формы можно с помощью специального онлайн-сервиса https://websbor.gks.ru по адресу: Главная страница / Респондентам / Информация для респондентов / Уведомление о кодах по общероссийским классификаторам и перечень форм.

Мурманскстат гарантирует полную конфиденциальность полученных от респондентов сведений и исключение их передачи в другие органы. Представленные данные будут использованы только для формирования официальной статистической информации.

Дополнительную информацию о проведении выборочного наблюдения можно получить по телефонам: 8 (8152) 688-543, 688-542.