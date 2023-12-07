В Мурманской области состоялась реверсная бизнес-миссия из КНР

Реверсную бизнес-миссию с участием четырёх компаний-туроператоров из Китайской Народной Республики организовал Центр поддержки экспорта Мурманской области при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики. От региона в ней участвовали 15 компаний, представляющих туристическую отрасль Заполярья

В первой части визита туроператоры из КНР ознакомились с объектами туристической инфраструктуры и местами размещения. Иностранцев встречали местные аттестованные гиды. Знакомство и первые впечатления оставили у гостей исключительно положительные эмоции.

Во второй части реверсной бизнес-миссии прошли встречи в формате В2В, во время которых участники более подробно обсудили детали возможного международного сотрудничества.

Среди делегатов был Ли Рукан – руководитель компании-туроператора из КНР. Он также представляет туристический союз, в который входит более 3 тысяч агентств из 197 стран мира. Члены союза занимаются маркетингом и рекламой туристических направлений.

«Наша концепция – открытие чудес света, в том числе Мурманска. Мы очень рады приехать сюда. Однажды мы принимали 10 российских туроператоров. Тогда нам порекомендовали съездить в Мурманск. У меня была мечта приехать сюда. Для нас это легенда. Круглые сутки – ночь, круглые сутки – день. Я не мог поверить, что такое возможно», – рассказал Ли Рукан.

Благодаря данному визиту и переговорам больше китайских туристов смогут увидеть красоту Мурманской области и её достопримечательности.

«Сейчас важно выстраивать профессиональную работу, потому что только организованный туризм дает качество, сервис, безопасность и доходы. Важно, чтобы профессиональное сообщество Китая познакомилось с профессиональным сообществом нашего региона», – считает председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Во время визита иностранной делегации он отметил, что статистика показывает рост количества туристов в регионе, в том числе китайских. По его мнению, этому поспособствовало и соглашение о безвизовом посещении России.

Каждому участнику реверсной бизнес-миссии из Заполярья удалось провести переговоры с гостями из Китая.

«Планы большие, поскольку я в себе и своей компании уверен. Как минимум на рамочный договор я рассчитываю, есть планы на долгосрочное сотрудничество», – рассказал генеральный директор ООО «Кольский край» Павел Ершов.

По его словам, у китайских туристов есть свои особенности, как и у представителей любой другой страны. Представитель КНР Ли Хоучжун помимо природы и достопримечательностей оценил людей Севера. Он отметил, что реальность превзошла все его ожидания.

«Северяне – простые, общительные, отзывчивые, настоящие люди. Однажды мы ехали, и неожиданно возникла проблема, другая машина остановилась, и нам очень быстро помогли. Мурманская область очень привлекательна с точки зрения въездного туризма. Надеюсь, что все получится», – рассказал Ли Хоучжун.

В Центре поддержки экспорта Мурманской области уверены, что реверсная бизнес-миссия позволит превратить наш регион для китайского туриста из легенды в реальность. Тем более что все условия для этого создаются, а местные туроператоры-экспортёры могут рассчитывать на господдержку.

«Стоит сказать, что в этом году в реверсной бизнес-миссии участвовали не только опытные туроператоры, уже давно принимающие иностранных туристов, но и новые компании, имеющие опыт работы на внутреннем рынке и заинтересованные в выходе на экспорт. Участники с российской стороны охотно делились своими впечатлениями от переговоров, подчеркивая свою готовность к работе с коллегами из Китая. Китайские туроператоры, в свою очередь, с удовольствием общались с компаниями Заполярья и демонстрировали явное желание начать сотрудничество в сфере туристических услуг», – отметили в региональном Центре поддержки экспорта.

Фото: https://gov-murman.ru