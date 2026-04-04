В Мурманской области состоялась воздушная тренировка десантников-пожарных в рамках подготовки к пожароопасному сезону

2 апреля специалисты Мурманской авиабазы приступили к одному из самых ответственных этапов подготовки к пожароопасному сезону — воздушной тренировке по беспарашютному десантированию с вертолёта Ми-8 с использованием спускового устройства. Этот сложнейший элемент профессиональной подготовки позволяет пожарным-десантникам оперативно высаживаться в труднодоступных районах, где спасение лесов и населённых пунктов зависит от каждой секунды.

В масштабных учениях задействованы 60 десантников-пожарных, личный состав авиаотделений и опытные инструкторы. Главная задача, поставленная перед участниками, — отработка техники молниеносного и, что самое важное, безопасного спуска с борта воздушного судна. Именно от этого навыка напрямую зависит успех будущих операций по тушению пожаров в условиях Заполярья.

Особенность сегодняшнего дня: наряду с действующими профессионалами свою первую воздушную тренировку проходят вновь принятые десантники. Для новобранцев этот этап становится решающим — успешное выполнение упражнений даёт «пропуск» к реальной работе по тушению огня в удалённой и труднопроходимой местности. Обучение новичков проводит Иван Васильевич Четвертных — старший инструктор парашютно-десантной службы ФБУ «Авиалесоохрана», чей опыт гарантирует высочайший уровень подготовки.

Руководители и организаторами тренировки стали Артем Владимирович Холмогоров — первый заместитель начальника Мурманской авиабазы, Валерий Анатольевич Поникаров — старший инструктор десантно-пожарной службы Мурманской авиабазы, начальники авиаотделений, лётчики-наблюдатели, инструкторы и десантники-пожарные Мурманской авиабазы.

По итогам воздушной тренировки каждый участник подтвердил готовность к немедленным действиям в условиях пожароопасного сезона. Выработанные сегодня навыки скоростного спуска с вертолёта станут основой для защиты лесов и обеспечения безопасности жителей региона.

«По опыту 2025 года, Ловозерский и Кандалакшский районы — зоны особого риска. Лесные массивы, труднодоступные места и бескрайняя тундра, куда так сложно пробиться огнеборцам, требуют от нас предельной готовности», — отметил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Банников.

