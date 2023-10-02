В Мурманской области состоялась встреча по вопросам исполнения законов в сфере охраны животного мира

Прокуратурой Мурманской области было организовано совещание, посвящённое вопросу исполнения законов в сфере охраны растительного и животного мира. Мероприятие состоялось 29 сентября.

Поводом для проведения такого совещания стали случаи появления в СМИ информации об опасных и рискованных действиях в отношении морских млекопитающих во время морских прогулок и туров по наблюдению за китами.

В мероприятии приняли участие представители комитета по туризму Мурманской области, Росприроднадзора, а также туристических компаний региона.

«Мурманская область становится всё более популярна у туристов благодаря своей экзотичности. Где, как не здесь, можно увидеть китов, полюбоваться полярным сиянием, познакомиться с оленем и отведать морепродуктов. Важно создавать максимально комфортные условия обитания для животных, чтобы продолжать и дальше дарить эмоции приезжающим туристам», – отметил заведующий сектором государственного регулирования и развития туристской деятельности комитета по туризму Мурманской области Дмитрий Колотов.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, в ходе мероприятия представители прокуратуры объяснили важность исполнения действующего законодательства, направленного на защиту морских животных, в том числе редких видов, занесенных в Красную книгу, а также ответили на вопросы участников совещания. Одним из итогов встречи стало предложение о направлении в прокуратуру материалов, свидетельствующих о фактах нарушения законодательства в сфере охраны морских животных и информирование о возможных санкциях за подобного рода нарушения.

Напоминаем, что на сайте комитета по туризму Мурманской области размещены рекомендации по наблюдению за китообразными в рекреационных целях. Информация доступна по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru