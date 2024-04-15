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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.24 16:00

В Мурманской области состоялись «Большие лыжные гонки» и знаменитая мончегорская семидесятка

С 11 по 14 апреля в Мурманской области провели чемпионат и первенство России по лыжным гонкам. Женщинам и юниоркам предстояло вести борьбу на лыжном стадионе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» Апатитов. Мужчин с юниорами принимали лыжные трассы Мончегорска.

Первыми на старт вышли юниорки, чтобы определить лидера в рамках первенства России по лыжным гонкам. 42 лыжницы состязались в масс-старте классическим стилем. Девушки прошли три десятикилометровых круга, каждый из которых состоял из двух дистанций по 5 км.

В этих соревнованиях с золотой медалью ушла Алёна Болонева из Хабаровского края. В призёрах – Виктория Невьянцева из Тюменской области и Екатерина Шибекина из Московской области. В чемпионате России участвовало 73 женщины. Спортсменкам также предстоял масс-старт классическим стилем, только уже на дистанцию 50 км. Здесь лучший результат показала Дарья Канева из Республики Коми. В призёрах Екатерина Смирнова из Тюменской области и белорусская спортсменка Анна Мачехина.

Юниоры вышли на старт в рамках первенства России, чтобы определить сильнейших на дистанции 50 км. За медали состязались 65 спортсменов. Победителем стал Владислав Осипов из Республики Татарстан. На втором месте Данил Нечипоренко из Сахалинской области. На третьем месте Дмитрий Пузанов из Хабаровского края.

Завершились лыжные баталии супермарафоном. На старт чемпионата России вышли 70 лыжников, им предстояло преодолеть дистанцию 70 км. По завершению соревнований, чемпионом стал Евгений Белов из Тюменской области. В призёрах – Илья Семиков из Республики Коми и Константин Тиунов из Москвы. Максим Зубцов, выступающий за Мурманскую область, вошёл в десятку лучших, заняв 4-е место. В десятку сильнейших также попал Александр Гребенько, заняв 9-е место.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, каждый год знаменитая мончегорская семидесятка становится настоящим спортивным событием не только для спортсменов, но и для жителей и гостей города.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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