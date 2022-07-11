В Мурманской области состоялись игры VII тура регионального чемпионата по футболу и турнир, посвящённый памяти спортсмена и организатора физкультурно-оздоровительного движения КАЭС Ю.Н. Нараева

В минувшие выходные в четырёх городах Кольского Заполярья прошли матчи седьмого тура чемпионата Мурманской области по футболу.

На кандалакшском стадионе «Металлург» встретились «Кандалакша» и «Ариес». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев арены.

В спортивном комплексе «Металлург» в Никеле кировский «Апатит» обыграл местную команду «Печенга» со счётом 5:0.

На городском стадионе Оленегорска местный «Олимп» и ковдорский «Горняк» завершили тур со счётом 7:0.

Арена апатитской спортивной школы «Олимп» принимала команды «Апатиты» и мурманский «Арсенал». В ходе матча победу одержали футболисты из Мурманска, забив все три гола в ворота противника.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, 16 и 17 июля в Кировске, Мурманске и Ковдоре пройдут матчи восьмого тура чемпионата.

А в это время впервые сотрудники Концерна «Росэнергоатом» – Кольской и Калининской АЭС встретились с представителями профсоюза «Белэнерготопгаз» на Международном турнире по футболу, посвящённом памяти спортсмена и организатора физкультурно-оздоровительного движения заполярной станции Ю.Н. Нараева.

Соревнования по футболу, посвященные памяти Юрию Николаевичу Нараеву, прошли на площадке города Полярные Зори в пятый раз.

Результаты игры: 1 место – Кольская АЭС; 2 место – команда «Могилевэнерго» (Профсоюз «Белэнерготопгаз»); 3 место – Калининская АЭС; 4 место – футбольный клуб «Энергетик», г. Полярные Зори.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, трудовая деятельность Юрия Николаевича Нараева на Кольской АЭС началась в 1985 году с должности инструктора-методиста по оздоровительно-физической культуре в отделе охраны труда и техники безопасности. В 90-е годы он стал бригадиром комплексной бригады слесарей-ремонтников в ремонтно-строительном цехе. В те же годы Юрий Нараев был капитаном сразу двух команд – футбольной и хоккейной, которые под его предводительством неоднократно выигрывали Чемпионаты Мурманской области. Юрий Николаевич Нараев (1956-2009) вошёл в историю станции и города-спутника за его профессиональное мастерство и человеческие качества – порядочность, отзывчивость, светлый юмор.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.