В Мурманской области состоялись первые назначения участников региональной кадровой программы «Герои Севера» на руководящие посты

Североморец Андрей Федосеев проявил себя как активный общественный деятель, был избран депутатом, а затем – заместителем председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск.

«Для меня быть депутатом – это большая ответственность и честь служить городу, ставшему родным. Я стремлюсь слышать каждого жителя и помогать решать важные проблемы, чтобы Североморск становился комфортнее и безопаснее. Через активное участие в работе совета я вношу свой вклад в развитие инфраструктуры, социальной сферы и поддержание порядка. Для меня главное – приносить реальную пользу обществу и делать жизнь в городе лучше для всех», – подчеркивает Андрей Федосеев.

Мурманчанин Андрей Пухов стал заведующим сектором управления доходов областного бюджета и государственного долга Министерства финансов Мурманской области.

«Участие в программе «Герои Севера» дало мне бесценный опыт, который невозможно получить в обычной жизни. Я улучшил навыки работы в команде, стал принимать быстрые и взвешенные решения в сложных ситуациях, а также развил в себе стратегическое мышление и клиентоцентричный подход в государственном управлении. Это время настоящего развития и укрепления характера, за что я очень благодарен организаторам. Уверен, что моя многолетняя работа в банковском секторе принесёт региону пользу на новом месте», – подчеркивает Андрей Пухов.

На ответственные должности будут назначены и другие участники программы.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, программа «Герои Севера» инициирована губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента России Владимира Путина о масштабировании федерального проекта «Время героев». Инициатива направлена на формирование кадрового резерва государственной и муниципальной службы Мурманской области. Программа стартовала 23 февраля 2025 года, в Год героев Отечества, и призвана обеспечить плавную адаптацию участников СВО к гражданской жизни и помочь им реализовать свой потенциал в сфере государственного и муниципального управления. Обучение участников продлится до мая 2026 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560467/#&gid=1&pid=1