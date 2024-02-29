В Мурманской области состоялись первые соревнования по синхронному плаванию

В Мурманской области впервые состоялись соревнования по синхронному плаванию. В рамках первенства Мурманска юные спортсменки до 13 лет показывали фигуры в воде в бассейне «Гольфстрим» в Коле.

По итогам обязательной программы победителем первенства стала Оливия Ситникова, серебряную медаль завоевала Елена Семёнова, бронза - у Эльвиры Хантусенко.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, в этом году региональная Федерация синхронного плавания получила государственную аккредитацию. Сегодня в секции по синхронному плаванию Мурманска уже занимается 20 девочек от 4 до 10 лет. Тренировки проходят на базе городского спортивного центра «Авангард» и включают в себя общую физическую подготовку, растяжку, акробатику, хореографию и обучение элементам синхронного плавания.

Фото: https://gov-murman.ru