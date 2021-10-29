В Мурманской области состоялись учения по ликвидации эпизоотического очага ящура

28 октября на территории сельского поселения Ура-Губа Кольского района проведены учения по оперативному реагированию государственной ветеринарной службы Мурманской области в случае возникновения эпизоотического очага ящура.

В учениях принимали участие ветеринарные специалисты Комитета по ветеринарии Мурманской области, Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, ГОБВУ «Мурманская облСББЖ», ГОБВУ «Мурманская облветлаборатория».

Ящур – это особо опасное вирусное заболевание, которое встречается как у животных, так и у людей. Болеют ящуром домашние и дикие парнокопытные животные.

По легенде учений, в одном из хозяйств, расположенных на территории Кольского района, при проведении клинического осмотра поголовья крупного рогатого скота выявлены клинические признаки, характерные для ящура: наличие везикул (афт) и эрозий на слизистой оболочке ротовой полости и вымени. У больных животных наблюдалось слюнотечение и повышение температуры тела.

Больные животные поступили в хозяйство из другого региона без ветеринарных сопроводительных документов.

Основной целью тренировки стала отработка практических мероприятий при возникновении подозрения на заболевание ящуром, отработка взаимодействия ветеринарных специалистов при проведении противоэпизоотических, диагностических, ветеринарно-санитарных, ограничительных мероприятий по локализации и ликвидации очага ящура.

«Проведена проверка готовности к работе дезинфекционной техники и оборудования, материальной обеспеченности подразделений оборудованием, инструментами, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, наличия необходимого количества дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных средств и препаратов для бескровного убоя, необходимых для обеспечения проведения мероприятий по ликвидации возможного очага ящура», – отметил председатель регионального комитета по ветеринарии Алексей Касаткин.

Как отмечает комитет по ветеринарии Мурманской области, в результате тренировки привлекаемые силы и средства показали готовность к оперативному реагированию при возникновении особо опасной болезни животных.