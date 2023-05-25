В Мурманской области состоялось более 100 мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера жители Мурманской области отметили День славянской письменности – один из значимых отечественных праздников, посвящённый памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей русского алфавита и славянской письменности. По традиции основные торжества состоялись в Мурманске на площади Первоучителей. От имени главы региона и правительства Мурманской области участников праздника «Слово» поздравила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Сегодня по всей России проходит большое число мероприятий, приуроченных Дню славянской письменности. И мы гордимся, что Мурманская область имеет ключевое отношение к возрождению традиции данного праздника. Благодаря первоучителям появилось письменное слово, а, значит, появилась и великая русская литература, сохранились важнейшие вехи истории нашей страны», – подчеркнула заместитель губернатора.

Она также отметила, что накануне и в день празднования Дня славянской письменности состоялось более 100 различных мероприятий, объединивших северян всех возрастов.

Праздник «Слово» открыл колокольный перезвон и молебен, участие в котором принял хор храма Спаса на Водах. К собравшимся близ памятника Кириллу и Мефодию обратился Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Глава Мурманской митрополии отметил высокую важность праздника и огромную роль Кольского Заполярья в возрождении традиций почитать первоучителей, а также подчеркнул особую в современных условиях необходимость сохранения и передачи молодому поколению многовековых традиций славянских языков и культур и призвал северян объединиться в борьбе за чистоту русского языка.

Участие в мероприятии также приняли председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и глава регионального минкульта Ольга Обухова.

После награждения победителей областного конкурса художественного слова «Душа родного слова» и выноса легендарного Самарского знамени участники и гости праздника возложили цветы к памятнику Кириллу и Мефодию.

Напомним, что для Мурманской области этот день имеет особое значение, поскольку именно в нашем регионе в 1986 году по инициативе писателя Виталия Маслова и его коллег-единомышленников была возрождена традиция ежегодного проведения культурных и просветительских мероприятий, посвященных истории славянских языков.

В последней декаде мая тематические мероприятия традиционно были организованы как в областном центре, так и в муниципалитетах региона. В Оленегорске накануне праздника прошёл областной фестиваль колокольного звона «Солнечный звон», а в Коле – череда торжественных мероприятий, в числе которых – открытие Центра славянских культуры на базе местной библиотеки.

Празднование Дня славянской письменности и культуры продолжилось в зрительном зале Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова, где состоялся традиционный праздничный хоровой концерт. Коллективы детских музыкальных школ и детских школ искусств Мурманска и области, Мурманского колледжа искусств, а также хора храма Спаса на Водах исполнили произведения русских композиторов, духовную музыку и романсы на стихи русских поэтов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в течение дня тематические мероприятия проходили в областной научной библиотеке. Там для гостей были организованы экскурсии и книжные выставки, интерактивные игры и викторины, а также лекции «Мир древнерусского книжника» и «Мифы о славянской мифологии».

Фото: https://gov-murman.ru