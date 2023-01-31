В Мурманской области состоялось второе заседание рабочей группы по развитию Советов работающей молодёжи

Рабочая группа по развитию Советов работающей молодёжи на территории Мурманской области, созданная при региональном комитете молодёжной политики, провела второе заседание. Мероприятие состоялось в Кировске.

Повестка заседания включала несколько вопросов. В итоге рабочая группа утвердила типовое положение о совете работающей молодёжи. Использовать документ сможет любая организация на территории всей Мурманской области, где трудоустроены молодые специалисты.

Также принято решение создать Ассоциацию советов работающей молодёжи, которую будет курировать комитет молодёжной политики Мурманской области. Появление ассоциации поможет сделать деятельность работающей молодёжи централизованной и синхронизированной.

Кроме того, на заседании членам совета вручили благодарственные письма за существенный вклад в реализацию молодёжной политики в регионе.

В рамках визита члены совета побывали на экскурсии в музейно-выставочном центре горно-обогатительного комбината «Апатит» и познакомились с передовыми технологиями учебного центра «ФосАгро». Участники посмотрели рабочие места молодых специалистов и даже попробовали свои силы на современных тренажерах, где оттачивают мастерство специалисты комбината. Наибольший интерес экскурсантов вызвало обучение техникам безопасности с помощью очков виртуальной реальности.

«Систематические встречи представителей молодёжных организаций очень важны для плодотворной работы этих организаций. На встречах вырабатывается общее видение наиболее важных вопросов, касающихся молодёжной политики, происходит обмен лучшими практиками. Это ведёт к развитию молодёжи и, конечно, помогает повысить активность молодых людей», – отметил председатель молодёжного Совета ОПО «Апатит» Михаил Фадеев.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, рабочая группа была создана в 2022 году, туда вошли представители более 10 крупнейших предприятий Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru