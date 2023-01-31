Полярная Олимпиада стартует 4 марта«Гонка Героев» включена в программу 88-го Праздника Севера
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.01.23 10:15

В Мурманской области состоялось второе заседание рабочей группы по развитию Советов работающей молодёжи

Рабочая группа по развитию Советов работающей молодёжи на территории Мурманской области, созданная при региональном комитете молодёжной политики, провела второе заседание. Мероприятие состоялось в Кировске.

Повестка заседания включала несколько вопросов. В итоге рабочая группа утвердила типовое положение о совете работающей молодёжи. Использовать документ сможет любая организация на территории всей Мурманской области, где трудоустроены молодые специалисты.

Также принято решение создать Ассоциацию советов работающей молодёжи, которую будет курировать комитет молодёжной политики Мурманской области. Появление ассоциации поможет сделать деятельность работающей молодёжи централизованной и синхронизированной.

Кроме того, на заседании членам совета вручили благодарственные письма за существенный вклад в реализацию молодёжной политики в регионе.

В рамках визита члены совета побывали на экскурсии в музейно-выставочном центре горно-обогатительного комбината «Апатит» и познакомились с передовыми технологиями учебного центра «ФосАгро». Участники посмотрели рабочие места молодых специалистов и даже попробовали свои силы на современных тренажерах, где оттачивают мастерство специалисты комбината. Наибольший интерес экскурсантов вызвало обучение техникам безопасности с помощью очков виртуальной реальности.

«Систематические встречи представителей молодёжных организаций очень важны для плодотворной работы этих организаций. На встречах вырабатывается общее видение наиболее важных вопросов, касающихся молодёжной политики, происходит обмен лучшими практиками. Это ведёт к развитию молодёжи и, конечно, помогает повысить активность молодых людей», – отметил председатель молодёжного Совета ОПО «Апатит» Михаил Фадеев.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, рабочая группа была создана в 2022 году, туда вошли представители более 10 крупнейших предприятий Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как развивалась и чем жила производственная сфера России последние три месяца - обзор hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
Комментарий к новости:Арина Кузнецова и Ирина Ткаленко: о проекте «Риал лайф», или Легко ли выпускать в жизнь воспитанников детских домов
Ольге Курзатовой, "педагогу"
29.01.23 21:47
Ужасно то, что таких людей допускают к работе, связанной с образованием и воспитанием детей. Такой бред написать, да еще таким стилем! Если кому не нравится наш город, тем более наш президент, езж
Комментарий к новости:В Первомайском Доме детского творчества проходят мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда
Ольга Курзоватова (Илатовская), педагог МБУ ДО Первомайский ДДТ.
27.01.23 23:49
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, гости Кольского Заполярья, города-героя Закат коммунизма! Я, педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мур
Комментарий к новости:В Первомайском Доме детского творчества проходят мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Горизонт приключений. Крым». Познавательная программа (12+)16:00«Планета лошадей». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Для держателей Единой карты жителя Мурманской области проезд в общественном транспорте будет дешевле-PRO Валюту (16+)Цены на нефть умеренно опускаются, курс рубля продолжает снижение-PRO Энергетику (18+)Оленегорский участок филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск стал лучшим по итогам 2022 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов одобряют 7 из 10 россиян
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика