В Мурманской области состоялся чемпионат армейского корпуса Северного флота по стрельбе из штатного и табельного оружия

На одном из полигонов Мурманской области прошёл чемпионат сухопутных и береговых войск Северного флота по стрельбе из штатного и табельного оружия. Помимо военнослужащих Северного флота в чемпионате также приняли участие команды частей центрального подчинения.

Чемпионат открыл заместитель командира отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса полковник Виталий Грачев, он пожелал участникам соревнования удачи и напутствовал на победу в честной и бескомпромиссной борьбе.

В ходе проведения соревнований участники состязались в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Упражнения по стрельбе из оружия выполнялись на учебно-тренировочном комплексе отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса.

В программу соревнований вошли упражнения по стрельбе из пистолета Макарова на дистанции 25 метров и автомата Калашникова одиночными выстрелами на дистанции 100 метров по грудной неподвижной мишени из положения лёжа, стоя и с колена.

Как сообщает пресс-служба СФ, по результатам соревнования первое место заняла команда «Спутник» бригады морской пехоты, второе место – за командой «Печенга» отдельной мотострелковой бригады, третье место досталось команде «Альбатрос» воинской части центрального подчинения.