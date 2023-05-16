В Мурманской области состоялся очередной комиссионный выезд на объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
На всех объектах дорожного ремонта ведётся тщательный контроль качества выполнения работ. Контроль осуществляется не только на дорогах, которые ремонтируются сегодня, но и на тех, которые были отремонтированы в прошлых сезонах.
Долговечность и целостность дорожного покрытия проверяется в обязательном порядке с привлечением специалистов. Все недочёты подрядные организации выполняют за собственный счет в рамках гарантийных обязательств сроком на 4 года.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Коле ремонтировалась улица Победы и участок от дома № 30 по просп. Защитников Заполярья к железнодорожному переезду.
Дорожники выполнили ремонт асфальтобетонного покрытия, частично заменили бортовой камень, нанесли дорожную разметку и установили дорожные знаки.
В рамках проведенного обследования установлено, что дорожное покрытие в хорошем состоянии. Выявленные незначительные дефекты дорожной одежды подрядчик «Северстроймонтаж» устранит до конца этой недели, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru