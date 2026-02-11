В Мурманской области состоялся первый экстремальный пленэр «АРТМороз»

Областной художественный музей впервые провёл необычный экстремальный пленэр «АРТМороз» под руководством заслуженного художника России Виталия Бубенцова.

Участники отправились на специальном трансфере к спортивному комплексу «Снежинка», чтобы осваивать техники живописи в суровых условиях северной зимы.

Виталий Николаевич щедро делился профессиональными секретами: как передать глубину заснеженного ландшафта, работать со светом и тенью при северном зимнем освещении. Это помогло каждому художнику запечатлеть на холсте уникальную красоту Заполярья.

Это первое необычное мероприятие в нашем регионе, которое соединило искусство, мороз и подарило участникам незабываемые эмоции.

Как отмечает vk.com/murmanculture, «АРТМороз» – это больше, чем уроки живописи. Это возможность обменяться опытом с мастером и коллегами, расширить кругозор и получить новый импульс для экспериментов.

Развитие культурных проектов и создание условий для творческой самореализации северян является важной частью губернаторского плана «На Севере – жить!».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457286164%2Fwall-139605315_32018