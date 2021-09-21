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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.21 16:25

В Мурманской области состоялся первый экзамен по аккредитации гидов

Сегодня состоялся первый квалификационный экзамен по аккредитации экскурсоводов в Мурманской области. В нём приняли участие три гида, работающих на территории региона.

«Это действительно знаковое событие в сфере туризма для региона. Мы решили проводить аккредитацию, чтобы быть уверенными в качестве предоставляемых услуг. Согласно федеральному закону, с 2022 года в России аттестация станет обязательной, а у наших туроператоров есть возможность заранее подготовиться к процедуре, получить сертификат и продвигаться через туристический портал», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Процедура аккредитации состоит из двух этапов: тестирования и практической части – экскурсии. Оценивает гидов экспертно-методический совет, в который вошли специалисты по истории и географии региона: краеведы, представители ТИЦ, музеев и образовательных учреждений области, занимающихся подготовкой кадров для сферы туризма.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области , первой экскурсией, организованной в рамках аккредитации, стала пешеходная экскурсия по центру Мурманска «100 лет в пути» Светланы Пурлицис.

«Что касается именно этой экскурсии – действительно очень интересно, даже коренные мурманчане могут узнать что-то новое, например, про рельсовый транспорт. «Мурманским трамваем» называют узкоколейную железную дорогу, которая работала в первой половине прошлого века и называлась «декавилька», потому что разработал её инженер Поль Декавиль», – поделилась впечатлениями вице-губернатор.

Аккредитацию сегодня также прошли Елена Пурлицис с автобусной экскурсией «Мурманск – столица Заполярья» и Владимир Онацкий с автобусной экскурсией «По Кольскому фьорду». Всего на данный момент на аккредитацию поступило десять заявок.

«Мы планируем провести эти экзамены до Дня туризма, чтобы в торжественной обстановке вручить аккредитованным гидам сертификаты и значки», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

 

 

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