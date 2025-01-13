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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.25 19:30

В Мурманской области состоялся региональный этап всероссийских соревнований «Золотая шайба»

Турнир проходил в четырёх возрастных группах – юниорской (2008-2009 годов рождения) старшей (2010-2011 годов рождения), средней (2012-2013 годов рождения) и младшей (2014-2015 годов рождения). За выход в финальный этап соревнований боролись команды из Апатитов, Мурманска, Североморска, Кировска, Оленегорска и Кольского района.

В юниорской группе 2008-2009 годов рождения команда спортивной школы имени Сергея Фёдорова обыграла сверстников из мурманской КСШОР по сумме двух матчей – 6:7 и 7:0. В турнире среди юношей средней группы (2012-2013 годов рождения) за путёвку в финальный раунд соревнований боролись четыре команды из Кировска, Мурманска, Оленегорска и Кольского района, где сильнее оказалась кировская спортшкола Сергея Федорова.

В турнире среди команд 2010-2011 годов рождения соревновались четыре команды из Мурманска, Апатитов и Североморска: победу на региональном этапе одержала команда КСШОР (Мурманск). Последнюю путёвку в финальный этап «Золотой шайбы» разыграли участники младшей группы (2014-2015 годов рождения), где в финале сразились представители апатитской и кировской спортшколы Сергея Федорова. В решающем матче апатитчане разгромили сверстников из Кировска со счётом 7:1. Финальный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» пройдёт в Большом Суходоле (Нижегородская область).

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, «Золотая шайба» — ежегодный всероссийский турнир, зародившийся в декабре 1964 года и рассчитанный на юных хоккеистов. Идея создания турнира принадлежит легендарному хоккейному тренеру Анатолию Владимировичу Тарасову, основной целью которого является продвижение и популяризация отечественного хоккея.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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