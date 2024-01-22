В Мурманской области состоятся тематические встречи для жителей региона, которые хотят получить грантовую поддержку Минкульта

Творческим северянам расскажут о грантовой поддержке культурных проектов и креативного бизнеса, действующей в Кольском Заполярье.

Специалисты Министерства культуры Мурманской области проведут тематические встречи с жителями региона, планирующими получить поддержку правительства на реализацию своих творческих инициатив и идей. Представители культурных НКО и творческих предприятий Кольского Заполярья смогут узнать о направлениях поддержки в этом году, сроках проведения грантовой кампании и условиях отбора заявок, а также получить рекомендации по работе с документацией и планированию показателей результативности реализации проектов.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Встречи пройдут в фестивальном зале областного Дворца культуры имени С.М. Кирова: 23 января в 16.00 – для представителей НКО, регистрация по ссылке; 24 января в 16.00 – для творческих предпринимателей, регистрация по ссылке.

Заявочная кампания на предоставление грантов областного Минкульта в этом году стартует в феврале. Напомним, что ежегодно поддержку по разным направлениям – съемки кинофильмов, креативный бизнес, литературное творчество и издание книг, поддержка клубных формирований и реализация масштабных культурных событий - получают более 30 проектов и идей северян. Информацию об актуальных грантовых конкурсах можно найти на сайте регионального профильного ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru