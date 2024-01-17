В Мурманской области состоятся встречи с популярными российскими актёрами

Впервые в Мурманской области пройдут творческие встречи с петербургскими актёрами театра и кино Яковом Шамшиным и Владимиром Бирюковым. Артисты представят авторскую поэтическую программу из патриотических произведений современных поэтов, а также расскажут об участии в крупных патриотических и культурных проектах, поделятся яркими историями из жизни артиста, ответят на вопросы гостей. Мероприятие состоится в рамках проекта «Народ. Герои. Литература» Мурманского отделения Союза писателей России, организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Краснознаменного Северного флота.

Яков Шамшин – российский артист театра и кино, известный работами в военных и криминальных фильмах. Сыграл более 120 ролей в кино, в том числе в популярном фильме «Риорита» и сериале «Дознаватель». Владимир Бирюков – актёр «Театра на Васильевском», известный по сериалу «Стражник» и другим работам в кино.

Популярные актеры представят авторскую поэтическую программу из патриотических произведений современных поэтов, а также расскажут об участии в крупных патриотических и культурных проектах, поделятся яркими историями из жизни артиста, ответят на вопросы гостей. Программу дополнят выступления известных мурманских поэтов и специального гостя – сербского певца и музыканта Александра Кочича.

В Мурманске выступления пройдут 18 января в пространстве «СОПКИ.21А», начало в 19.00, в Коле 19 января в Межпоселенческой библиотеке Кольского района, начало в 17.00, в Териберке 20 января в библиотеке-филиале, начало в 17.00. Вход на все встречи свободный.

При поддержке гранта заполярные писатели будут проводить конференции и встречи, круглые столы, дискуссии и презентации патриотических произведений. Кроме того, в рамках проекта будет издан сборник патриотической поэзии заполярных авторов, который будет распространяться в подразделениях Северного флота и учебных заведениях, а также храниться в фондах библиотек региона.

Фото: https://gov-murman.ru