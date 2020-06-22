В Мурманской области сотрудник полиции спас женщину, прыгнувшую с моста в реку

Сержант полиции Александр Скулкин находился с напарником в составе наряда патрульно-постовой службы на маршруте патрулирования в пгт. Никель. По рации из дежурной части поступило указание проследовать к «Первому» мосту на выезде из посёлка. Оперативный дежурный пояснил, что по поступившей информации на мосту находится женщина, намеревающаяся спрыгнуть в реку.

Полицейские, включив специальные световые и звуковые сигналы, немедленно выдвинулись к указанному месту. Уже подъезжая к мосту, сержант полиции Александр Скулкин заметил, как женщина отпускает руки от ограждения и прыгает в ледяную воду.

Резко затормозив и выскочив из патрульного автомобиля, Александр, немедля ни секунды, прыгнул в воду для спасения местной жительницы. К этому моменту сильным течением ее отнесло в сторону озера. Доплыв до женщины, страж правопорядка схватил ее за одежду и, борясь с сильным течением реки, поплыл в сторону берега. В это время на берегу Александра ждал его напарник вместе с работниками скорой медицинской помощи.

В настоящее время жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Вспоминая эту историю, Александр рассказал, что времени для раздумья у него не было. Быстрое течение реки уносило женщину от моста и, благодаря решительным действиям полицейского, ей удалось спасти жизнь.

Стоит отметить, что на службу в органы внутренних дел Александр пришёл 2 года назад, а до этого профессионально занимался плаванием.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, за героический поступок руководством УМВД России по Мурманской области принято решение о представлении сержанта полиции Александра Скулкина к государственной награде.