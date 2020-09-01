В Мурманской области создадут центр экологического контроля

Создание единого регионального центра экологического контроля по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса сегодня обсудили на заседании правительства.

На сегодняшний день система охраны природы в регионе не способна обеспечить достаточный уровень контроля за правонарушениями в сфере природопользования. Чтобы снизить число лесных пожаров, случаев браконьерства и стихийных свалок, оставшихся после отдыха безответственных туристов, принято решение трансформировать контрольно-надзорные службы регионального Министерства природных ресурсов и экологии в «Экопатруль».

«10 лесничеств планируется объединить в одно государственное казенное учреждение – ГОКУ Мурманской области «Региональный центр лесного и экологического контроля» и изменить тип государственного областного учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий Мурманской области» с казенного на бюджетный, что позволит, например, взимать с туристов плату за посещение охраняемых природных территорий и полученные средства направлять на развитие научной деятельности и контролируемого туризма в регионе», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Объединение лесничеств позволит на 70% увеличить численность государственных лесных инспекторов и исключить неэффективные расходы бюджетных средств. Для сотрудников экопатруля будет закуплено необходимое оснащение и обеспечена средняя заработная плата не менее 50 тысяч рублей.