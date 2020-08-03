В Мурманской области создадут центр лесного и экологического контроля

Власти Мурманской области создадут центр лесного и экологического контроля, объединив в него подведомственные организации, отвечающие в том числе за особо охраняемые природные территории в регионе. Новая структура должна будет «более жёстко» обеспечивать соблюдение правил нахождения на природе, сообщил сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я попрошу (заместителя губернатора) Ольгу Александровну Кузнецову оперативно, в течение ближайших 10 дней, весь набор документов для создания специального центра лесного и экологического контроля, в том числе за счет объединения разрозненных подведомств, в том числе за счет дополнительного финансирования этой структуры, представить. Чтобы мы этот центр оперативно создали, и чтобы он полноценно заработал и обеспечил защиту нашей уникальной природы Кольского полуострова», - сказал он.

Причиной создания единого центра контроля за соблюдением природоохранных правил стало поведение туристов в популярных местах отдыха - на полуострове Рыбачьем, в селе Териберка, в Терском районе и других.

«Большинство туристов берегут нашу природу. Но, к сожалению, появляются такие, которые могут оставить мусор, которые могут на историческом памятнике написать, что они там были. На каждом перекрстке мы инспекторов поставить не можем, территории очень большие. <…> Как сказал губернатор, изменится подход, увеличится количество людей, которые работают на территории. Нужно, чтобы люди знали, что здесь на постоянной основе есть представители государства. Может быть, это их будет останавливать», - сказал ТАСС и.о. начальника дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Юрий Полищук.

Губернатор Мурманской области также добавил, что регион получит дополнительно 130 млн рублей на тушение пожаров, которые, в том числе по причине погодных условий, в этом году происходили чаще, чем в предыдущем. По словам первого замминистра природных ресурсов и экологии области Сергея Носарева, на сегодняшний день на территории лесничеств Мурманской области возгораний нет.