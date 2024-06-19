В Мурманской области создадут Единую систему мониторинга состояния ЖКХ

Правительство Мурманской области планирует внедрить на территории региона Единую систему мониторинга состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства.

К существующей на данный момент «Горячей линии ЖКХ» планируется присоединить диспетчерские службы муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с ТКО, а также профильные исполнительные органы власти.

Как сообщает региональное Министерство государственного жилищного и строительного надзора, система создаётся для оперативного получения информации о качестве предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Мурманской области, для обмена и анализа информации о состоянии сферы ЖКХ.

Фото: https://gov-murman.ru