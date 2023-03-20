В Мурманской области создадут Единую систему управления финансово-хозяйственной деятельностью
В Мурманской области будет создана Единая централизованная система управления финансово-хозяйственной деятельностью региона. Данная мера позволит сформировать единое информационно-аналитическое пространство, обеспечивающее комплексную автоматизацию процессов ведения финансово-хозяйственной деятельности организаций государственного сектора Мурманской области.
Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, система обеспечит возможность получения сведений о финансовом состоянии государственных (муниципальных) органов и организаций бюджетной сферы в онлайн-формате (состояние активов, обязательств, расчётов с дебиторами и кредиторами и т.п.) с обеспечением интеграции в ГИИС «Электронный бюджет» в целях подготовки обоснованных управленческих решений.
Фото: https://gov-murman.ru