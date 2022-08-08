В Мурманской области создадут Министерство региональной безопасности

В Мурманской области путём реорганизации на основе комитета по обеспечению безопасности населения создадут Министерство региональной безопасности. Об этом сообщил Андрей Чибис во время оперативного совещания. Возглавит новое ведомство вице-губернатор Эрик Хисматуллин. Глава региона обозначил функционал нового министерства.

«Создание ведомства необходимо для усиления работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения уровня пожарной безопасности, мобилизации и территориальной обороне, профилактике терроризма. Также оно обеспечит чёткое взаимодействие и координацию со всеми правоохранительными органами, службами и Министерством обороны, скоординирует деятельность антитеррористической и антинаркотической комиссий и комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того, в задачах ведомства аттестации аварийно-спасательных служб, координация деятельности по организации и размещению жителей, прибывших из Украины, ДНР и ЛНР», – заключил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/