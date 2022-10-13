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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.22 10:00

В Мурманской области создадут рабочую группу по увековечению памяти защитников Отечества

На площадке Мурманской областной Думы состоялось совместное расширенное заседание комиссий Общественной палаты Мурманской области по вопросам социальной сферы и делам ветеранов и по вопросам гуманитарной сферы, развития гражданского общества, межнациональных отношений. В обсуждении принял участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

В центре внимания – вопрос о формах и порядке увековечения погибших при защите Отечества, в том числе при проведении специальной военной операции на территории Донецкой, Луганской народных республик и на территории Украины. Участники заседания отметили важность темы, поскольку люди должны знать, помнить, гордиться своими героями-соотечественниками.

– Наша страна сейчас переживает непростые времена, – отметил Сергей Дубовой. – В такие исторически значимые периоды люди испытывают особую потребность в духовной поддержке. Мы можем её найти в славной летописи нашей страны, а также на примере мужества, патриотизма, стойкости духа земляков в наше время. Почти ежедневно появляется информация о новых подвигах участников военной спецоперации. Это истории тех, кто не сдаётся и не падает духом, тех, кто готов отдать свою жизнь и остается верен воинскому долгу. Именно на таких примерах у молодежи формируются духовно-нравственные качества, воспитывается патриотизм. Важно чтобы работа по сохранению памяти о героях-земляках не превратилась в пустую формальность, чтобы ее результаты нашли отклик в душах подрастающего поколения и всех жителей Мурманской области. Поэтому считаю необходимым принимать эти значимые решения взвешенно.

Участники заседания поддержали предложение о создании рабочей группы по увековечению памяти северян, погибших при защите Отечества, в которую войдут представители Общественной палаты Мурманской области, ветеранских организаций, военкомата, командования Северным флотом, муниципальных образований, исполнительных органов власти региона.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24764/

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