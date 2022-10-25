В Мурманской области создадут реестр объектов незавершённого строительства

В Мурманской области создадут реестр объектов незавершенного строительства. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис.

«Создание реестра объектов незавершенного строительства позволит скоординировать и ускорить работу по их ликвидации, в частности предусмотреть финансирование в региональном бюджете», – отметили в Министерстве строительства Мурманской области.

В реестр могут быть включены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности региона или муниципалитета, возведение и реконструкция которых осуществлялась полностью или частично за счёт областного или местного бюджетов. В информации об объекте необходимо будет указать причину приостановки работ, статус проектной документации и другие сведения, которые позволят оценить возможность возобновления строительства или реконструкции. Решение о включении того или иного объекта в реестр будет принимать специальная межведомственная комиссия, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru