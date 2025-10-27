В Печенгском округе и Киркенесе прошли митинги памяти, посвящённые 81-летию разгрома немецко-фашистских войск в ЗаполярьеДля учёных нет невозможного: они разработали средство, восстанавливающее зубную эмаль, и вывели личинок, поедающих пластик
В Мурманской области создаётся Центр компетенций для повышения эффективности льготного лекарственного обеспечения

По результатам работы над обращениями жителей на «прямую линию» губернатора Андрея Чибиса было принято решение о создании в Министерстве здравоохранения Мурманской области Центра компетенций по лекарственному обеспечению. Об этом рассказал на оперативном совещании Дмитрий Панычев, заместитель губернатора-министр здравоохранения Мурманской области.

Главной задачей центра станет организация более эффективного и оперативного управления системой льготного лекарственного обеспечения в новых условиях, что позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей Мурманской области.

«Сложившаяся ситуация показывает, что система, рассчитанная на меньшие объёмы, сегодня работает с перегрузками. В целях устранения существующих проблем и их профилактирования в будущем нами принято решение о создании Центра компетенций по лекарственному обеспечению в Минздраве Мурманской области», — отметил Дмитрий Панычев.

Рост обращений граждан по данной теме связан со значительным увеличением нагрузки на систему. Основными причинами стали: увеличение числа граждан, имеющих право на льготы, более чем на 36% с 2022 года; назначение дорогостоящего лечения большему числу пациентов, в частности, с онкологическими, ревматологическими и гематологическими заболеваниями; а также переход части пациентов на льготные рецепты в связи с дефицитом некоторых препаратов в коммерческих аптеках.

«Тема важная. На здоровье экономить не будем и необходимые средства выделим, как это делаем всегда. Необходимо донастроить систему так, чтобы даже малейшие такие ситуации минимизировать», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

На оперативном совещании также подвели итоги работы по обращениям граждан в сфере здравоохранения. Основными темами обращений жителей стали вопросы обеспечения льготными лекарственными препаратами, записи на приём к врачу, сроков ремонта медицинского оборудования и осуществления выплат медработникам.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, среди ключевых выполненных работ — ремонт рентген-аппарата в поликлинике Кандалакшской ЦРБ, сдача в эксплуатацию нового цифрового рентгена в стационаре до конца года, ремонт процедурного кабинета в Мурманске по ул. Маклакова, 48, производство всех положенных выплат врачу в Апатитско-Кировской ЦРБ, а также ремонт лифта в амбулатории посёлка Зеленоборский.

