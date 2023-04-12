В Мурманской области создаётся народный рейтинг управляющих организаций

Министерство государственного жилищного и строительного надзора совместно с ЦУР Мурманской области запустило опрос о качестве работы управляющих компаний.

Напомним, предложение составить рейтинг УК прозвучало во время прямого эфира губернатора Андрея Чибиса в соцсетях главы региона.

«Такой рейтинг, несомненно, станет новым стимулом для повышения ответственности управляющих организаций, и одновременно ориентиром для жильцов, желающих поменять УК», – считает министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Алёна Кузнецова.

«Северяне смогут ответить на вопросы, охватывающие широкий круг обязанностей УК: от уборки до вежливости в общении», – отметил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Голосование проводится до 30 апреля по ссылке.

По итогам опроса будет составлен «народный» рейтинг управляющих компаний региона, сообщает Министерство Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru