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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.22 12:30

В Мурманской области создали Кадровый центр по вопросам трудоустройства медиков и заработал телефон «горячей линии»

На оперативном совещании 18 июля глава региона Андрей Чибис отметил, что, к сожалению, во многих городах нашей страны ощущается нехватка медиков. Учитывая сложный климат, главная задача – предпринять все необходимые меры и минимизировать дефицит кадров.

«В этом году в наш регион уже удалось привлечь больше сотни врачей и среднего медицинского персонала. И мы продолжаем эту работу. Мы намерены увеличивать количество медицинских работников в Мурманской области, потому что это важно для благополучия наших жителей», – подчеркнул глава регион.

Сокращение дефицита медицинских кадров – одна из приоритетных задач Плана «На Севере Жить». С начала 2022 года в Мурманскую область приехали 56 врачей из других регионов страны и 49 человек категории среднего медицинского персонала. Всего в Мурманской области трудится 16,5 тысячи медиков.

О мерах по привлечению кадров в медицинские учреждения доложила заместитель министра здравоохранения Мурманской области Елена Краснощекова.

В регионе действуют меры поддержки, в том числе выплаты по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер», региональная квотная выплата, проведение профессиональных конкурсов с выплатами, предоставление служебного жилья, единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилья и другие. Медики входят в число участников новой программы субсидирования индивидуального жилищного строительства «Свой дом в Арктике».

На территориях присутствия градообразующих предприятий также поддерживают привлеченных специалистов. Например, на территории Ковдорского и Печенгского округов, Кировска для такой категории сотрудников медучреждений предусмотрены доплаты и жильё.

В структуре Центра повышения квалификации специалистов здравоохранения создан Кадровый центр медицинских работников Мурманской области, основная задача – поиск, привлечение и трудоустройство медицинских кадров в подведомственные Минздраву медицинские организации, оказание сопутствующих консультационных услуг, сопровождение приехавших к нам работников, в том числе целевых студентов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, начала работу «горячая линия» Кадрового центра, на которую можно обратиться выпускникам медицинских вузов и колледжей, врачам, фельдшерам и медсестрам, которые ищут работу в подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области медицинских учреждениях. Уже работающие в нашей системе сотрудники могут позвонить с вопросами о мерах поддержках и предложениями, а также сообщить о сложных ситуациях на работе, помощь будет оказана каждому.

Телефоны «горячей линии» Кадрового центра: 8 (8152) 260-069 и 8 (8152) 266-288. Время работы: с понедельника по пятницу - с 9.00 до 16.30.

«Министерство здравоохранения Мурманской области по поручению губернатора Мурманской области проработает и предложит новые меры поддержки медицинских работников, касающиеся как студентов и ординаторов, заключающих договора на целевое обучение, приезжающих к нам врачей, так и поддержки уже работающих сотрудников», – сказала Елена Краснощекова.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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