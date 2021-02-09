В Мурманской области создали комиссию по вопросам развития сети особо охраняемых природных территорий

Правительством Мурманской области продолжается работа по развитию сети особо охраняемых природных территорий региона. Подписано постановление о создании специализированной комиссии, которая непосредственно будет координировать этот вопрос.

Комиссия – это новый постоянно действующий экспертный и совещательный коллегиальный орган. Его возглавил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов. Также в состав вошли представители министерства природных ресурсов и экологии и комитета по туризму Мурманской области, ученые, представители научных и общественных организаций. Комиссия будет координировать их совместную деятельность.

«Развитию системы особо охраняемых природных территорий сегодня придается особое значение. Привлечение авторитетных представителей экологических организаций и научных сотрудников в работу новой Комиссии позволит выйти на более высокий уровень эффективного развития сети ООПТ в нашем регионе», – отметил вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в текущем году в районе сп. Териберка планируется создать особо охраняемую природную территорию регионального значения природный парк «Териберка». Этот статус позволит не только сохранить места обитания редких видов растений, животных, птиц и ценные природные ландшафты, но и даст возможность обеспечить необходимое регулирование растущего туристического потока, а также будет способствовать развитию экологически ответственного туризма и увеличению вклада туристической отрасли в экономику региона.