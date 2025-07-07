В Мурманской области создан архитектурно-градостроительный совет, в состав которого вошли представители профессионального архитектурного сообщества. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Первое расширенное заседание архитектурно-градостроительного совета, участники которого обсудят планы работ, в том числе в рамках мастер-планов опорных агломераций, поддержанных Президентом России Владимиром Путиным, состоится сегодня, 7 июля, в День архитектора, который отмечается в России впервые.

«В коллегиальный орган вошли 25 человек из профессионального архитектурного сообщества – эксперты, практики, представители исполнительных органов власти, общественных организаций, бизнес-сообщества – и наши местные, и признанные специалисты из других городов, в том числе из Москвы. Это будет профессиональная площадка для выработки новых идей, обсуждений и предложений. Особенно это важно в контексте запуска в Мурманской области массового жилищного строительства», – подчеркнул губернатор.

Отдельно глава региона поздравил архитекторов Мурманской области с профессиональным праздником.

«Эта работа крайне значима для развития территорий и преображения городов и посёлков. Особенно она важна в условиях Крайнего Севера, так как у нас по всем вопросам нужно подходить не только с точки зрения красоты, но и с точки зрения функциональности, учитывая погодные условия. В первую очередь, хочется пожелать всем тем, кто этим занимается, творческого вдохновения, чтобы наши города и посёлки менялись к лучшему, чтобы становились комфортными для северян, которые достойны жить в нашей сильной, мощной российской Арктике», – сказал Андрей Чибис.