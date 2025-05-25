В Мурманской области создан единый регистр беременных

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» с целью повышения рождаемости, снижения акушерских осложнений и профилактики детской смертности в Мурманской области реализована инновационная цифровая платформа – «Регистр беременных Мурманской области».

Система призвана повысить качество медицинской помощи будущим мамам и новорожденным, обеспечить индивидуальное и точное ведение мониторинга здоровья каждой беременной женщины в Мурманской области.

Основные цели и задачи: автоматическое накапливание постоянно актуализируемой информации обо всех беременных женщинах региона с целью своевременного мониторинга их ведения, оказания необходимой медпомощи; контроль соблюдения установленных правил маршрутизации будущих мам и новорожденных; автоматизированный обмен информацией между учреждениями здравоохранения региона, обеспечивающий возможность оперативной аналитики состояния каждой будущей матери и оценку факторов риска.

«Система разработана с использованием современных технологий и соответствует требованиям высокой степени безопасности персональных данных. Она способствует повышению точности диагностики и позволяет своевременно выявлять возможные перинатальные риски, оперативно реагировать на изменения состояния здоровья беременных и улучшить общую эффективность управления акушерской службой региона, повысить уровень доступности качественной медицинской помощи беременным женщинам», – отметил руководитель Перинатального центра, главный внештатный специалист акушер-гинеколог, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Мурманской области, кандидат медицинских наук Александр Залесный.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/