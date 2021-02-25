В Мурманской области создан институт инвестиционных уполномоченных

На оперативном совещании в правительстве региона генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова доложила о результатах работы по формированию института инвестиционных уполномоченных и критериях оценки их эффективности.

Функцию инвеступолномоченных будут выполнять руководители органов региональной и муниципальной властей или их заместители. Их главная задача – взаимодействовать с Корпорацией развития и оказывать на местах содействие инвесторам при решении вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов. Это оперативное рассмотрение обращений инвесторов, комплексная информационно-консультационная и организационная помощь, выявление факторов, препятствующих развитию инвестиционной деятельности, выработка предложений по их устранению и др.

Инвеступолномоченные станут важным коммуникационным звеном между инвесторами, исполнительными органами власти и муниципалитетами Мурманской области.

Оценку деятельности института и представление результатов в региональное правительство будет осуществлять АО «Корпорация развития Мурманской области».

«Первый отчёт по оценке эффективности их работы будет представлен по итогам февраля. Будут оцениваться такие показатели, как отсутствие обоснованных жалоб инвесторов и нарушений срока рассмотрения проектов и инвестиционных инициатив, поддержание в актуальном виде официальных сайтов в части инвестдеятельности, а также участие в формировании предложений по улучшению инвестиционного климата региона», – отметила Светлана Панфилова.

Уполномоченные уже назначены во всех 23 органах региональной власти и 17 муниципальных образованиях. Перечень ответственных за взаимодействие с инвесторами размещён на инвестиционном портале Мурманской области. Каждый инвестор через сайт может обратиться к уполномоченному напрямую по указанным контактам или заполнить простую форму обращений.

«Нам принципиально важно, чтобы эта структура работала. Любой предприниматель, который начинает свое дело, вкладывает деньги и сталкивается с какой-то проблемой на территории Мурманской области, должен иметь возможность просигналить об этой проблеме, чтобы мы включились в её решение», – подводя итог, отметил губернатор Андрей Чибис.