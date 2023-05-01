В Мурманской области создан инвестиционный комитет в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта

Правительством Мурманской области продолжается планомерная работа по внедрению Регионального инвестиционного стандарта.

Ключевой задачей созданного Инвестиционного комитета Мурманской области является разрешение разногласий и споров инвестора с органами различного уровня и уполномоченными организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории Мурманской области в досудебном порядке, а также формирование благоприятных условий ведения инвестиционной деятельности и защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в состав комитета, который возглавил губернатор Мурманской области, вошли представители исполнительных органов региона, представительств/отделений деловых объединений и ресурсоснабжающих организаций.

«Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе является важнейшей задачей и внедрение Регионального инвестиционного стандарта на территории Мурманской области будет ещё больше этому способствовать», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Фото: https://gov-murman.ru