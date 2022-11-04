В Мурманской области создан координационный совет при губернаторе по взаимодействию с Российским движением детей и молодёжи

В Мурманской области создан региональный координационный совет при губернаторе по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи.

В состав совета вошли отраслевые заместители главы региона, руководители профильных исполнительных органов региона, ведущих образовательных организаций высшего образования, уполномоченный по правам ребёнка, а также представители правоохранительных органов Мурманской области.

Деятельность совета будет направлена на координацию вопросов дальнейшего развития молодёжного движения в Мурманской области – реализации государственной политики в интересах детей и молодёжи, содействия воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодёжи, создания равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодёжи.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, на территории региона функционирует свыше 330 молодёжных и детских общественных объединений и организаций общей численностью более 30 тысяч человек. В план деятельности движения уже предложено свыше 50 мероприятий по ряду направлений: образование, культура, спорт, молодежная политика, добровольчество, студенческое и школьное самоуправление.

Российское движение детей и молодёжи создано в июле этого года. Наблюдательный совет возглавил президент Владимир Путин.

Фото: https://gov-murman.ru