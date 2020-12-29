В Мурманской области создан межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи семьям экипажа «Онеги»

Распоряжением губернатора Мурманской области в регионе создан межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи семьям моряков, погибших и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия с траулером «Онега» в районе Новой Земли 28 декабря.

В состав штаба вошли губернатор Мурманской области Андрей Чибис, первый заместитель губернатора Оксана Демченко, заместитель губернатора Дмитрий Филиппов, начальник ГУ МЧС РФ по Мурманской области Руслан Назаров, руководители региональных ведомств, представители Следственного комитета, миграционной службы, Пенсионного фонда, Росрыболовства, учреждений здравоохранения.

Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области дано поручение сформировать список кураторов, каждый из которых возьмёт на себя работу с конкретными людьми. Такая схема была опробована и хорошо зарекомендовала себя в работе с родными и близкими жертв катастрофы авиалайнера «Сухой Суперджет-100» в мае 2019 года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманской области организована работа специализированной «горячей линии». Из числа специалистов Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создана группа психологов, закреплённых за родственниками погибших. При необходимости к психологам подключатся социальные работники.

Траулер «Онега» архангельской компании «РК им. М.И. Калинина» (порт приписки Мурманск) затонул в результате обледенения в районе архипелага Новая Земля рано утром 28 декабря.

Телефон «горячей линии» для родственников моряков пострадавшего судна – 8 (8152) 39-99-99. Это телефон областного оперативного штаба по COVID-19, но при вопросе по «Онеге» операторы переключают линию на психологов.