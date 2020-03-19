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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.20 07:45

В Мурманской области создан непрерывно работающий информационный Центр мониторинга ситуации с коронавирусом

Для непрерывного анализа текущей ситуации по коронавирусу на территории Мурманской области помимо оперативного штаба создан информационный Центр мониторинга. Об этом Андрей Чибис сообщил  руководителям муниципалитетов на совещании, посвященном вопросу обеспечения безопасности населения региона в связи с возможным распространением COVID-19. Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи.

Как пояснил губернатор, в информационном Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом постоянно присутствуют представители исполнительных органов государственной власти, региональных управлений Роспотребнадзора, МЧС, МВД, Росгвардии, ФСБ и Северного флота. Организована круглосуточная работа оперативного дежурного. Работа Центра позволит координировать действия и оперативно реагировать на поступающие сигналы.

«Принципиально важно слаженно взаимодействовать всем структурам – и федеральным ведомствам, и региональным министерствам, и муниципалитетам – чтобы всё чётко отрабатывать. Очень важно, чтобы у нас все было синхронно», – подчеркнул Андрей Чибис.

На совещании губернатор также призвал руководителей муниципалитетов в постоянном режиме мониторить соблюдение всех введенных не территории региона ограничений – не только муниципальными, но и частными организациями. Не менее важно следить за наличием в торговых сетях необходимого продовольствия и товаров первой необходимости, отметил глава региона.

В ходе совещания также обсуждались контроль реализации санитарно-противоэпидемических мероприятий, организация работы обсерваторов, борьба с распространением недостоверной информации и слухов. Все поступившие от муниципалитетов предложения будут рассмотрены сегодня на очередном заседании оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

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