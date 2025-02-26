В Мурманской области создан организационный комитет VI Международного форума «Арктика – территория диалога»

Губернатор Андрей Чибис утвердил состав регионального организационного комитета и план основных мероприятий по подготовке и проведению в Мурманской области VI Международного форума «Арктика – территория диалога».

Напомним, мероприятия форума будут проходить 26-27 марта 2025 года под девизом «На Севере – жить!», основной площадкой станет областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Основными темами, которые обсудят участники, станет развитие Северного морского пути, улучшение качества жизни на Арктических территориях, привлечение инвестиций и освоение ресурсов, инновации, технологии и кадры в Арктической зоне РФ.

Региональные органы власти совместно с федеральными профильными ведомствами ведут взаимодействие и подготовку согласно утвержденному плану: он предусматривает формирование деловой, экспозиционной, культурной и спортивной программ, подготовку городской инфраструктуры и благоустройство, обеспечение безопасности, транспортного и медицинского сопровождения.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, форум – ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых, многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. В рамках программы форума также пройдут спортивные и культурные мероприятия, деловые встречи и дискуссии, одновременно с форумом состоится 90-й Праздник Севера.