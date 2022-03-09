В Мурманской области создан штаб по обеспечению устойчивости региональной экономики

С сегодняшнего дня в Мурманской области стартует работа штаба по обеспечению устойчивости региональной экономики. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис. Глава региона отметил, что решение о создании штаба принято после ряда рабочих встреч с представителями различных отраслей – дорожниками, строителями, рыбаками, предпринимателями.

Уже начиная с ближайшей недели вступит в силу ряд новых региональных мер поддержки бизнеса. В их числе – ограничение процентных ставок по всей линейке кредитных продуктов, которые предоставляют областные институты развития предпринимательства. Так, ставка по микрозайму для самозанятых граждан и социальных предпринимателей составит не более 5%, для начинающих предпринимателей – до 7%, для приоритетных отраслей и проектов – до 10%.

Также в рамках работы штаба будет осуществляться оперативное согласование выдачи займов свыше 3 млн рублей для приоритетных отраслей и проектов.

С 4 апреля по 4 мая Фонд развития малого и среднего предпринимательства будет принимать заявки на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, выданным на строительство или реконструкцию объектов или приобретение оборудования в целях модернизации производства.

Кроме того, как отметил губернатор, увеличивается число возможных претендентов на «Губернаторский стартап».

«Мы готовы нарастить объём стартапов в зависимости от количества инициатив. Чтобы поддержать финансово и дать больше возможностей тем людям, которые продолжают активно работать или хотят новое дело открыть, – а в новых условиях это становится ещё более непростой задачей», – подчеркнул Андрей Чибис.

Региональный Центр поддержки экспорта будет переориентирован на новые рынки.

«Центр поддержки экспорта становится также Центром поддержки импорта. Его приоритетным направлением будет поиск на азиатских направлениях дополнительных возможностей для нашего малого и среднего бизнеса, в том числе, в сфере медицины и бьюти-индустрии, чтобы эти отрасли не пострадали», – пояснил губернатор.

Приоритетом работы Корпорации развития Мурманской области становится поддержка проектов по импортозамещению.

«Те предприниматели, которые готовы проинвестировать и запустить проект на территории Мурманской области, после рассмотрения на штабе будут получать необходимую поддержку и определённое проектное финансирование через инструмент Корпорации развития. Соответствующие ресурсы в Корпорацию заложены. Благодарю коллег из областной Думы за поддержку этой инициативы!» – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики, глава региона подчеркнул, что в ближайшее время штаб сформирует полный пакет инструментов поддержки устойчивой работы экономики Мурманской области, который будет дополняться и корректироваться с учетом ситуации.

«Мы проводим ежедневный анализ всего того, что происходит на рынках, вместе с нашими крупными налогоплательщиками и работодателями принимаем необходимый набор мер, чтобы удара по экономике нашей области не случилось. Сделаем всё, чтобы избежать проблем, хотя давление, как вы знаете, беспрецедентное», – подытожил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442160/#&gid=1&pid=1