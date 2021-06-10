В Мурманской области создан Совет по межнациональным отношениям при губернаторе. Соответствующее постановление правительства подписано главой региона Андреем Чибисом накануне.

Совет создан с целью взаимодействия территориальных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации на территории Мурманской области.

Основными задачами совета станут:

- рассмотрение концептуальных основ и задач государственной национальной политики Российской Федерации, определение способов, форм и этапов ее реализации на территории Мурманской области;

- обсуждение практики реализации государственной национальной политики в Мурманской области;

- определение приоритетных направлений государственной национальной политики в Мурманской области;

- обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления Мурманской области, национально-культурных автономий, общественных объединений, созданных по этническому признаку, религиозных организаций, зарегистрированных на территории Мурманской области, научных и других организаций по вопросам межнациональных отношений.

В состав совета войдут представители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, а также по согласованию Мурманской областной Думы, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Общественной палаты Мурманской области, экспертов в области межнациональных отношений, национально-культурных автономий, общественных объединений, созданных по этническому признаку, религиозных организаций, зарегистрированных на территории Мурманской области и осуществляющих свою деятельность на территории Мурманской области не менее одного года, научных и других организаций.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, состав совета будет утверждён главой региона.