В Мурманской области создан совет по развитию физической культуры и спорта при губернаторе

Для эффективного взаимодействия между исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, а также физкультурно-спортивными организациями губернатор Андрей Чибис подписал постановление, которое регламентирует создание в Мурманской области совета по развитию физической культуры и спорта.

В настоящее время формируется состав совета. В него войдут должностные лица исполнительных органов государственной власти региона, органов местного самоуправления, а также представители организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта, в том числе общественных и молодежных организаций и общественных советов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, создание коллегиального органа позволит обеспечить решение задач на межведомственном уровне по формированию эффективной региональной политики в сфере физической культуры и спорта, определению приоритетных направлений развития, выработке комплекса социальных, экономических, правовых и организационных мер, направленных на оказание поддержки субъектам физической культуры и спорта в Мурманской области.