В Мурманской области создана «Ассоциация ветеранов специальной военной операции»

Об этом сегодня в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис, отметив, что это важный шаг в поддержке ветеранов СВО. Возглавил Ассоциацию гвардии прапорщик Валерий Якупов – военнослужащий 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота.

«Наш земляк – настоящий герой! Под обстрелом, получив тяжёлое ранение, Валерий Якупов уничтожил противотанковой ракетой грузовой автомобиль с 10 националистами и подвижный пункт управления. Был награждён государственными наградами: «Орден мужества» и «Медаль за Отвагу». Я желаю вам успехов в работе Ассоциации. Это крайне важно, чтобы бойцы чувствовали поддержку, возвращаясь домой», – сказал губернатор.

Региональная общественная организация объединит бойцов, вернувшихся с фронта и после лечения в госпиталях, предоставив им возможность активно участвовать в жизни общества и развитии страны. Важным направлением работы станет патриотическое воспитание молодежи.

«Наша Ассоциация – это объединение товарищей, которые прошли схожие жизненные испытания. Мы будем заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения и увековечивать память о павших защитниках Отечества, взаимодействовать со всеми организациями, которые помогают участникам СВО. Уверен, что вместе мы сможем сплотить всех ветеранов СВО и внести значимый вклад в развитие Мурманской области и России», – сказал Валерий Якупов и поблагодарил губернатора за поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/