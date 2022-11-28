В Мурманской области создана государственная информационная система «Образование»

Она будет запущена в опытную эксплуатацию в первом квартале 2023 года. Единое информационное пространство в сфере образования региона сделает ещё более удобным взаимодействие детей и родителей со школами, детскими садами, колледжами и организациями допобразования.

ГИС «Образование» создано на основе существующих автоматизированных информационных систем «Электронный детский сад», «Электронная школа», «Электронный колледж», «Электронное дополнительное образование» для предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в каждом из перечисленных модулей разместят информацию об организациях, реестры детей, родителей и сотрудников, пользователи смогут подавать заявления на обучение в образовательных организациях через портал «Госуслуги».

Фото: https://gov-murman.ru