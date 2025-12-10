В Мурманской области увеличилась доля убыточных организацийСтартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2026 году
Мурманская область. Арктика (16+)10.12.25 09:30

В Мурманской области создана и развивается комплексная система поддержки участников СВО и их семей

В рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» в регионе сформирована и продолжает совершенствоваться целостная система поддержки участников специальной военной операции (СВО), ветеранов и членов их семей. По поручению губернатора Андрея Чибиса создаются новые преференции и пространства, которые расширяют и дополняют уже действующие меры помощи в самых разных сферах жизни. Об этом 8 декабря на оперативном совещании доложил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

На сегодняшний день система включает 55 видов поддержки: 5 федеральных, 46 региональных и 4 муниципальных. Работа ведётся по принципу постоянного расширения перечня мер и упрощения процедур их получения.

С начала проведения СВО в регионе выплачена единовременная материальная помощь на общую сумму свыше 4 миллиардов рублей. Эти средства получили 11806 граждан. Помощь предоставляется адресно: от 100 тысяч рублей членам семей мобилизованных до 1 млн рублей семьям погибших героев. По поручению губернатора в 2025 году перечень получателей был расширен, что позволило оказать поддержку большему числу нуждающихся.

Особое внимание уделяется детям. В текущем году двухразовым бесплатным питанием в школах и колледжах обеспечены 7077 детей, а бесплатные путевки в оздоровительные лагеря получили 3520 ребят. Также семьям компенсируются расходы на питание, проживание в общежитии и проезд к месту учебы.

Для участников СВО и членов их семей созданы возможности для возвращения к нормальной жизни. Благодаря содействию службы занятости трудоустроены 1078 человек, а профессиональное обучение прошли 52 гражданина. Бесплатную юридическую помощь получили 2149 человек.

Важным направлением является реабилитация и создание комфортной среды для инвалидов. Уже адаптированы под индивидуальные потребности 27 квартир ветеранов. Для физического восстановления и поддержания здоровья участникам СВО выдано более 2300 абонементов для бесплатного посещения плавательных бассейнов и тренажерных залов, а проектом «Час здоровья» охвачен 71 ветеран.

Регион оказывает существенную помощь в решении жилищных вопросов. Семьям Героев Российской Федерации, участвовавших в СВО, выплачено по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. В рамках программы «Свой дом в Арктике» 120 семьям предоставлена единовременная выплата в размере до 1 млн рублей. Участникам СВО и семьям погибших бесплатно предоставлены 18 земельных участков. Компенсацию 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 11139 ветеранов.

Для максимального удобства получателей помощь активно переводится в цифровой формат. Использование защищенной «Витрины данных Минобороны» позволяет назначать часть выплат, например, при заключении контракта, в беззаявительном порядке. Это избавляет семьи от необходимости собирать и предоставлять документы. Внедряется проактивная модель: система автоматически информирует граждан через личный кабинет на портале «Госуслуги» о полагающихся именно им мерах поддержки. Кроме того, в многофункциональных центрах (МФЦ) региона можно подать один комплексный запрос сразу на несколько льгот, что экономит время и упрощает процедуру. С 1 января 2026 года перечень мер, доступных по такому запросу, будет расширен.

Созданная система поддержки гармонично встроена в реализацию стратегического плана «На Севере – Жить!», направленного на повышение качества жизни в регионе. Ярким примером служит губернаторская программа «На Севере – твой проект», которая также является частью этого плана. По решению Андрея Чибиса, в 2025 году финансирование программы было увеличено на 100 млн рублей, что позволяет активнее реализовывать инициативы жителей по благоустройству. Это создаёт новые комфортные общественные пространства, что особенно важно для реабилитации и социализации вернувшихся с фронта воинов и их близких.

«Формирование и развитие системы поддержки наших защитников и их семей – одна из ключевых задач, интегрированных в губернаторский план «На Севере – Жить!». Речь идёт не о разовых акциях, а о выстроенной, постоянно совершенствующейся системе из 55 мер, которая должна обеспечить достойную жизнь, реабилитацию и уверенность в завтрашнем дне для каждого, кто защищал нашу страну», – отметил в своём докладе министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558337/#&gid=1&pid=1

