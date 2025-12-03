В Мурманской области создана комплексная система поддержки инвалидов

1 декабря на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Чибиса заместитель министра труда и социального развития региона Игорь Шипилов представил доклад о мерах поддержки людей с инвалидностью.

В области выстроена система помощи, которая опирается на три главных принципа. Во-первых, помощь оказывается каждому человеку в зависимости от его жизненной ситуации. Во-вторых, власти оперативно реагируют на запросы людей и обновляют нормативные акты. В-третьих, создаются условия для интеграции инвалидов в общество через тесное взаимодействие с федеральными органами, муниципалитетами и общественными организациями.

На территории региона работают 14 учреждений социального обслуживания, включая дома-интернаты и комплексные центры. Их услугами в этом году уже воспользовались 3905 человек. Более 30 тысяч жителей области, в том числе 3 тысячи детей, находятся в зоне внимания социальных служб. Внедряются современные технологии поддержки. Например, технология сопровождаемого проживания помогает людям с ментальными нарушениями жить самостоятельно, а не в интернате. Социальная занятость позволяет инвалидам адаптироваться в обществе через несложный труд. Всего новые технологии в 2025 году охватили почти 600 северян.

Жители с инвалидностью получают семь основных видов выплат из областного бюджета — в текущем году их было произведено более 3,5 тысячи. По поручению губернатора введена новая мера: компенсация на содержание собаки-проводника в размере 70 тысяч рублей в год. Также увеличено вознаграждение опекунам недееспособных граждан — теперь оно составляет 27200 рублей в месяц. Такую выплату получают 159 человек.

Особое внимание уделяется трудоустройству. В этом году работу каждый второй инвалид, обратившийся в службу занятости. Более 800 человек трудятся на специальных квотируемых рабочих местах. Работодателям, создающим такие места, предоставляются гранты до 150 тысяч рублей — в 2025 году выдано 19 таких грантов.

Активно развивается сотрудничество с общественными организациями. По поручению губернатора объём их финансирования вырос в пять раз по сравнению с 2019 годом и сейчас превышает 20 миллионов рублей. В 2025 году 12 организаций получили 4 субсидии. Для оперативной работы общественников финансирование на 2026 год распределено уже сейчас. Ключевые решения в этой сфере принимаются совместно. Ежегодно проходит около 60 встреч с активистами. Инициативы, такие как выплата на собаку-проводника или помощь в экстренном устройстве недееспособных граждан, рождаются в Совете по делам инвалидов при губернаторе. Это позволяет гибко реагировать на потребности людей и делать поддержку более эффективной.

«Поддержка людей с инвалидностью в Мурманской области — это единый механизм. Здесь тесно связаны социальное обслуживание, денежные выплаты, помощь в трудоустройстве и диалог с общественностью. Такой комплексный подход позволяет закрывать все потребности человека и помогать ему в любой жизненной ситуации», — отметил в своём докладе Игорь Шипилов.