Прогноз погоды на декабрь: температура - около нормы, осадки - больше многолетнего количестваВ предстоящие месяцы для северян и гостей региона пройдёт более 1000 мероприятий в сфере туризма, культуры и спорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.12.25 14:00

В Мурманской области создана комплексная система поддержки инвалидов

1 декабря на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Чибиса заместитель министра труда и социального развития региона Игорь Шипилов представил доклад о мерах поддержки людей с инвалидностью.

В области выстроена система помощи, которая опирается на три главных принципа. Во-первых, помощь оказывается каждому человеку в зависимости от его жизненной ситуации. Во-вторых, власти оперативно реагируют на запросы людей и обновляют нормативные акты. В-третьих, создаются условия для интеграции инвалидов в общество через тесное взаимодействие с федеральными органами, муниципалитетами и общественными организациями.

На территории региона работают 14 учреждений социального обслуживания, включая дома-интернаты и комплексные центры. Их услугами в этом году уже воспользовались 3905 человек. Более 30 тысяч жителей области, в том числе 3 тысячи детей, находятся в зоне внимания социальных служб. Внедряются современные технологии поддержки. Например, технология сопровождаемого проживания помогает людям с ментальными нарушениями жить самостоятельно, а не в интернате. Социальная занятость позволяет инвалидам адаптироваться в обществе через несложный труд. Всего новые технологии в 2025 году охватили почти 600 северян.

Жители с инвалидностью получают семь основных видов выплат из областного бюджета — в текущем году их было произведено более 3,5 тысячи. По поручению губернатора введена новая мера: компенсация на содержание собаки-проводника в размере 70 тысяч рублей в год. Также увеличено вознаграждение опекунам недееспособных граждан — теперь оно составляет 27200 рублей в месяц. Такую выплату получают 159 человек.

Особое внимание уделяется трудоустройству. В этом году работу каждый второй инвалид, обратившийся в службу занятости. Более 800 человек трудятся на специальных квотируемых рабочих местах. Работодателям, создающим такие места, предоставляются гранты до 150 тысяч рублей — в 2025 году выдано 19 таких грантов.

Активно развивается сотрудничество с общественными организациями. По поручению губернатора объём их финансирования вырос в пять раз по сравнению с 2019 годом и сейчас превышает 20 миллионов рублей. В 2025 году 12 организаций получили 4 субсидии. Для оперативной работы общественников финансирование на 2026 год распределено уже сейчас. Ключевые решения в этой сфере принимаются совместно. Ежегодно проходит около 60 встреч с активистами. Инициативы, такие как выплата на собаку-проводника или помощь в экстренном устройстве недееспособных граждан, рождаются в Совете по делам инвалидов при губернаторе. Это позволяет гибко реагировать на потребности людей и делать поддержку более эффективной.

«Поддержка людей с инвалидностью в Мурманской области — это единый механизм. Здесь тесно связаны социальное обслуживание, денежные выплаты, помощь в трудоустройстве и диалог с общественностью. Такой комплексный подход позволяет закрывать все потребности человека и помогать ему в любой жизненной ситуации», — отметил в своём докладе Игорь Шипилов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк выбрасывать ещё рано, или в России растёт объём наличных денег в обращении-PRO Валюту (16+)Доллар снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»