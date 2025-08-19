Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареиМинтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности
Мурманская область. Арктика (16+)19.08.25 09:30

В Мурманской области создана комплексная система поддержки ветеранов СВО

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис рассказал о мерах социальной поддержки и интеграции ветеранов специальной военной операции. В регионе сегодня действует 34 различные меры поддержки, в том числе финансовые выплаты, медицинская реабилитация, помощь в получении жилья и земельных участков.

«И вот по поводу земельных участков хочу остановиться отдельно. Мы этот механизм некоторое время назад запустили. И на одной из последних встреч в Мурманске жёны участников СВО обратили внимание на некоторые сложности. Напомню, что у нас срок до 1 сентября, когда люди не сами будут искать эти земельные участники, а когда профильное ведомство и муниципалитеты сами будут предлагать земельные участки на выбор. Прошу коллег обратить на это внимание, чтобы 1 сентября механизм полностью заработал», — подчеркнул Андрей Чибис.

Особое внимание уделяется реабилитации и адаптации ветеранов. Так, в регионе успешно работает Центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО, а также филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

С 2024 года реализуется проект «Спорт для СВОих», который позволяет ветеранам СВО бесплатно посещать спортивные объекты. Это «СОПКИ.СПОРТ», бассейны и горнолыжные курорты. Логическим продолжением стало открытие первого и единственного в стране Духовного реабилитационно-спортивного центра при храме Спаса на водах. Этот проект получил высокую оценку на федеральном уровне, в том числе идею распространения уникальной инициативы по всей стране поддержал зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев.

«Кроме того, мы выстроили систему медицинской и психологической реабилитации. Специальные кабинеты сопровождения работают в больницах в Кандалакше, Заполярном, Апатитах и Североморске», — отметил губернатор.

Важным направлением остаётся трудоустройство ветеранов. На сегодняшний день 79% участников СВО уже трудоустроены, причём для 53% из них удалось найти совершенно новое место работы. В рамках регионального проекта «Герои Севера» 30 человек проходят обучение в Мурманском филиале РАНХиГС, а в колледжах региона открыто 77 бюджетных мест по востребованным инженерным специальностям.

Подробнее о мерах поддержки и мероприятиях по социализации защитников Отечества рассказал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

«Поддержка ветеранов СВО — это наш долг и приоритет региональной политики. Крайне важно, чтобы она была доступной и неформальной. Помощь должна оказываться не для отчёта, а для реального понимания, где система поддержки наших бойцов даёт сбои. Необходимо, чтобы было ясно, где можно сделать лучше, где что-то дополнить. Очень важно постоянно следить, как этот механизм работает в реальной жизни», — резюмировал Андрей Чибис.

— Часть из них принята на законодательном уровне, – подчеркнул председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, принимавший участие в обсуждении этого вопроса. – Так, законом установлено право для этой категории граждан на предоставление бесплатной юридической помощи, земельных участков. Для участников СВО законодательно закрепили право на единовременную денежную выплату по программе «Свой дом в Арктике». Для детей участников СВО, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся очно в профессиональных образовательных организациях и школах, законом установлено право на получение двухразового бесплатного питания, компенсация платы за посещение дошкольных учреждений. По инициативе губернатора Мурманской области депутаты законодательно установили бессрочное действие льготы по освобождению от уплаты транспортного налога для мобилизованных лиц, участников СВО, их супругов. Поддержка участников СВО для депутатов регионального парламента всегда была и остаётся в приоритете.

Также систему мер поддержки прокомментировал участник федеральной кадровой программы «Время героев» Роман Олешкин, который проходит стажировку в правительстве Мурманской области под наставничеством Андрея Чибиса. Он поблагодарил команду правительства и участников оперативного совещания за внимание к поддержке учеников СВО.

«Для нас важно видеть не только на бумаге перечень мер, но и чувствовать их реальное действие. Могу сказать от лица многих ребят, что помощь действительно ощущается: многие из них обращаются в госфонд «Защитники Отечества», Центр поддержки участников СВО, бесплатно занимаются спортом, получают медицинскую и психологическую помощь. Для нас, ветеранов специальной военной операции и их семей, крайне важно ощущать поддержку от государства и региона. Мы готовы включатся в проекты, делится своим опытом, работать на благо нашей Родины уже в мирной жизни. Спасибо за возможность быть частью этой работы. А также спасибо всем, кто в непростое для страны время принимает решения и реализует их», — отметил Роман Олешкин.

 

 

Фото: https://vk.com/fond_zo_murman?z=photo-220884459_457243133%2Fwall-220884459_2538

