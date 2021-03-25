В Мурманской области создана региональная комиссия по распределению разрешений на временное проживание

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 22 марта 2021 года подписал постановление «Об областной межведомственной комиссии по распределению на территории Мурманской области квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации».

По-прежнему объём квоты на выдачу разрешений на временное проживание будет устанавливаться правительством Российской Федерации, однако с 2021 года вопросы распределения разрешений на временное проживание тому или иному иностранному гражданину будет решать непосредственно комиссия.

Возглавил комиссию Борис Макаревич, начальник управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области. В её состав вошли представили исполнительных органов государственной и федеральной власти Мурманской области. Порядок работы комиссии определен постановлением.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, такой подход позволит распределять квоту среди иностранных граждан на принципах законности, объективности и обоснованности принимаемых решений, а также с учётом миграционной обстановки в Мурманской области.